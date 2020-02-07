2020-02-07T15:18:45+03:00
Общество

В Твери пройдет Рейд памяти по маршруту танка Т-34 старшего сержанта Степана Горобца

Мероприятие состоится 8 февраля - в день смерти прославленного танкиста
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери почтят память танкиста Степана Горобца Фото: администрация ТвериВ Твери почтят память танкиста Степана Горобца Фото: администрация Твери
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В субботу, 8 февраля, в Твери на Комсомольской площади от памятника героическому экипажу стартует Рейд Памяти по маршруту легендарного танка Героя Советского Союза Степана Горобца.

Мероприятие начнется в 11:00 с торжественного митинга, в котором примут участие ученики школ города, воспитанники военно-патриотических клубов, активисты волонтёрских движений, ветераны.

Отметим, что 8 февраля является памятной датой. Именно в этот день в 1942 году старший сержант Красной армии, Герой Советского Союза Степан Горобец погиб в бою под Калининым. На его счету было семь подбитых и уничтоженных танков врага.

Рейд памяти стартует от Комсомольской площади Фото: администрация Твери

Рейд памяти стартует от Комсомольской площади Фото: администрация Твери

ИСТОЧНИК KP.RU

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