Руководитель отдела продаж автосалона в Твери присвоил деньги от продажи подержанных машин

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:52:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию обратился представитель одного из салонов по продаже подержанных автомобилей в Твери и заявил, что в ходе инвентаризации обнаружено отсутствие на стоянке автосалона нескольких автомобилей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Твери был установлен подозреваемый в хищении. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 34-летний житель Воронежской области, который в салоне исполнял обязанности руководителя отдела продаж.

По версии правоохранителей, мужчина по договорам купли-продажи реализовал несколько автомобилей, а деньги присвоил себе. На счет автосалона в общей сложности не поступило более миллиона рублей.

По части 3 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата" фигуранту грозит лишение свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU