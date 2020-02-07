Тверской хоспис "Анастасия" издал брошюры для тех, кто заботится о тяжелобольных
Тверской хоспис "Анастасия" издал информационные материалы для больных и их близких.
Общественная организация смогла это сделать за счет средств гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
Брошюра "Быть рядом" для тех, кто заботится о тяжелобольных. В ней описаны стадии восприятия болезни и даны конкретные рекомендации, как можно облегчить страдания онкобольного – и психологические, и физические. Также рассказывается о деятельности выездной бригады, даны контакты Медицинской автономной некоммерческой организации "Тверской хоспис "Анастасия".
Скачать буклет можно на официальном сайте хосписа "Анастасия".
ИСТОЧНИК KP.RU