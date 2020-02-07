2020-02-07T13:35:26+03:00
Общество

Тверской хоспис "Анастасия" издал брошюры для тех, кто заботится о тяжелобольных

Они распространяется среди пациентов и их родственников, а так же в лечебных и социальных учреждениях Твери и Тверской области.
Ольга ТРОФИМОВА
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Тверской хоспис "Анастасия" издал информационные материалы для больных и их близких. Фото: Тверской хоспис "Анастасия" (скрин обложки)Тверской хоспис "Анастасия" издал информационные материалы для больных и их близких. Фото: Тверской хоспис "Анастасия" (скрин обложки)
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Тверской хоспис "Анастасия" издал информационные материалы для больных и их близких.

Общественная организация смогла это сделать за счет средств гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Брошюра "Быть рядом" для тех, кто заботится о тяжелобольных. В ней описаны стадии восприятия болезни и даны конкретные рекомендации, как можно облегчить страдания онкобольного – и психологические, и физические. Также рассказывается о деятельности выездной бригады, даны контакты Медицинской автономной некоммерческой организации "Тверской хоспис "Анастасия".

Скачать буклет можно на официальном сайте хосписа "Анастасия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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