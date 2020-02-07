Пятеро в масках напали на пенсионерку в Тверской области

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:02:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию с заявлением о разбойном нападении обратилась 77-летняя жительница деревни Горохово Калининского района.

В ходе проверки правоохранители выяснили, что в день происшествия к потерпевшей в дом через незапертую дверь проникли пятеро неизвестных в масках. Злоумышленники связали женщину и, угрожая ей ножом и топором, потребовали у женщины деньги, которые она, по их мнению, получила в наследство. Не добившись ответа, нападавшие вскрыли полы и стены в доме.

После ухода злоумышленников, женщина обнаружила пропажу 17 000 рублей.

В результате проведения оперативно-следственных мероприятий подозреваемые в разбойном нападении были установлены. Ими оказались четверо граждан Республики Беларусь и один житель Твери в возрасте от 21 до 32 лет. Четверых фигурантов задержали, пятый объявлен в розыск.

За разбой всем участникам нападения грозит до двенадцати лет лишения свободы. Ведётся следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU