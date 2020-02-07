Девятилетнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Вышнем Волочке Тверской области

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:46:13+03:00

С ушибами пострадавшего доставили в больницу

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Авария произошла утром, 7 февраля, в Вышнем Волочке.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что мужчина, управляя автомобилем "Хундай Элантра", наехал на девятилетнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель без признаков алкогольного опьянения. У пострадавшего - ушибы и ссадины. Угрозы его жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU