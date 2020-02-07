Микрорайон "Южный" в Твери снова встал в пробке
На Южном мосту сломался троллейбус
На Южном мосту сломался троллейбус Фото: vk.com/"Подслушано у водителей"/Александр Кривенко
Изменить размер текста:
Утром, 7 февраля, Октябрьский и Волоколамский проспекты, ат также близлежащие улицы встали в огромной пробке. Причиной того стал сломавшийся на путепроводе троллейбус №3, который ехал по маршруту в сторону центра.
О случившемся рассказали очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети.
Люди не могут дождаться общественного транспорта.
На место поломки приехал тягач, чтобы убрать сломанный транспорт.
ИСТОЧНИК KP.RU