Микрорайон "Южный" в Твери снова встал в пробке

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:57:56+03:00

На Южном мосту сломался троллейбус Фото: vk.com/"Подслушано у водителей"/Александр Кривенко

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Утром, 7 февраля, Октябрьский и Волоколамский проспекты, ат также близлежащие улицы встали в огромной пробке. Причиной того стал сломавшийся на путепроводе троллейбус №3, который ехал по маршруту в сторону центра.

О случившемся рассказали очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети.

Люди не могут дождаться общественного транспорта.

На место поломки приехал тягач, чтобы убрать сломанный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU