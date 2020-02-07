В Тверской области подросток избил знакомого и отобрал у него телефон
По факту грабежа возбуждено уголовное дело
В Тверской области подросток ограбил знакомогоФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Преступление было совершено в ночь на 7 января 2020 года в одной из квартир дома, расположенного в городе Нелидово.
По версии следствия, несовершеннолетний нанес несколько ударов кулаками рук и ногами по различным частям тела знакомого, затем похитил у него мобильный телефон.
Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (открытое хищение имущества с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU