2020-02-07T09:16:04+03:00
Происшествия

В Тверской области подросток избил знакомого и отобрал у него телефон

По факту грабежа возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области подросток ограбил знакомогоВ Тверской области подросток ограбил знакомогоФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Преступление было совершено в ночь на 7 января 2020 года в одной из квартир дома, расположенного в городе Нелидово.

По версии следствия, несовершеннолетний нанес несколько ударов кулаками рук и ногами по различным частям тела знакомого, затем похитил у него мобильный телефон.

Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (открытое хищение имущества с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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