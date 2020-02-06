2020-02-06T22:14:55+03:00
Происшествия

19-летний водитель пострадал при столкновении двух машин в Твери

Угрозы жизни нет
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
При повороте водитель не предоставил преимущества автомобилю, который ехал прямо. Фото: УГИБДД по Тверской областиПри повороте водитель не предоставил преимущества автомобилю, который ехал прямо. Фото: УГИБДД по Тверской области
Изменить размер текста:

Вечером 6 февраля в Твери на Молодежном бульваре у дома № 8 корпуса 3 произошло столкновение двух технических средств.

27-летний водитель, управляя автомобилем Рено Логан при повороте налево не предоставил преимущества ВАЗу-2114, который двигался прямо со встречного направления.

- Признаков алкогольного отравления у водителей не обнаружено. Один человек пострадал. Это - 19-летний водитель ВАЗа. Угрозы для его жизни нет, - комментируют в пресс-службе УГИБДД по Тверской области.

Пострадал 19-летний парень. Фото: УГИБДД по Тверской области

Пострадал 19-летний парень. Фото: УГИБДД по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Швейцарии высоко оценили рождественские рисунки самых юных художников Твери
19-летний водитель пострадал при столкновении двух машин в Твери
Модницы Твери приглашают на Масштабную барахолку
Игорь Руденя поучаствовал в обсуждении подготовки кадров в Кремле
Свободолюбивого, но неудачливого пса вытащили со льда Волги в центре Твери
В Твери предпринимателей продолжают штрафовать за нелегальную уличную торговлю
Девушка пыталась передать осужденному запрещенную посылку в Тверской области
Пропавшая несовершеннолетняя девушка нашлась у родственников в Тверской области
Транспортная реформа Твери должна обеспечить работой около 1300 человек
В Тверской области мужчина избил прохожего на улице и сломал ему челюсть
Оставленный в подъезде велосипед украли у жительницы Тверской области
В магазинах Тверской области нашли масло с кишечной палочкой
Губернатор Игорь Руденя поднялся в рейтинге влияния глав регионов
Житель Тверской области пригласил выпить случайного знакомого и лишился денег