19-летний водитель пострадал при столкновении двух машин в Твери
Угрозы жизни нет
При повороте водитель не предоставил преимущества автомобилю, который ехал прямо. Фото: УГИБДД по Тверской области
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Вечером 6 февраля в Твери на Молодежном бульваре у дома № 8 корпуса 3 произошло столкновение двух технических средств.
27-летний водитель, управляя автомобилем Рено Логан при повороте налево не предоставил преимущества ВАЗу-2114, который двигался прямо со встречного направления.
- Признаков алкогольного отравления у водителей не обнаружено. Один человек пострадал. Это - 19-летний водитель ВАЗа. Угрозы для его жизни нет, - комментируют в пресс-службе УГИБДД по Тверской области.
Пострадал 19-летний парень. Фото: УГИБДД по Тверской области
ИСТОЧНИК KP.RU