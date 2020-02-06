19-летний водитель пострадал при столкновении двух машин в Твери

6 Февр. 2020 2020-02-06T22:14:55+03:00

При повороте водитель не предоставил преимущества автомобилю, который ехал прямо. Фото: УГИБДД по Тверской области

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Вечером 6 февраля в Твери на Молодежном бульваре у дома № 8 корпуса 3 произошло столкновение двух технических средств.

27-летний водитель, управляя автомобилем Рено Логан при повороте налево не предоставил преимущества ВАЗу-2114, который двигался прямо со встречного направления.

- Признаков алкогольного отравления у водителей не обнаружено. Один человек пострадал. Это - 19-летний водитель ВАЗа. Угрозы для его жизни нет, - комментируют в пресс-службе УГИБДД по Тверской области.

Пострадал 19-летний парень. Фото: УГИБДД по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU