Свободолюбивого, но неудачливого пса вытащили со льда Волги в центре Твери
- "Спасите собаку!" - раздалось в трубке телефона Главного управления МЧС по Тверской области.
В четверг, 6 февраля, спасатели приняли необычный вызов. По тонкому льду Волги близ набережной Степана Разина бегала собака и никак не могла выбраться на берег - мешал высокий парапет.
Как оказалось, пса вывела на прогулку хозяйка. Но по каким то причинам воля к свободе оказалась сильнее дружеских связей и четвероногий питомец сбежал: выскочил прямо на лёд реки. А опомнившись, вернуться к хозяйке уже не смог.
На место, где разыгралась эта маленькая жизненная трагедия, выехали сотрудники аварийно-спасательной службы Тверской области. Облачившись в водолазный костюм, спасатель спустился на лёд. Незадачливого пса удалось подманить. Взяв собаку на руки, спасатель поднялся на берег и вручил беглеца растроганной хозяйке.
Хорошо то, что хорошо кончается. Но координаты МЧС всё-таки лучше знать наизусть - на всякий пожарный. Телефон единой службы спасения: «01» (с сотовых телефонов – 101). Телефон доверия Главного управления МЧС по Тверской области – (4822) 39-99-99.
Пса поднимают на берег. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
Хорошее завершение истории про пса и свободу. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU