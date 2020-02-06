Свободолюбивого, но неудачливого пса вытащили со льда Волги в центре Твери

6 Февр. 2020 2020-02-06T20:43:11+03:00

Собака сбежала от хозяйки и оказалась в ледяном плену

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- "Спасите собаку!" - раздалось в трубке телефона Главного управления МЧС по Тверской области.

В четверг, 6 февраля, спасатели приняли необычный вызов. По тонкому льду Волги близ набережной Степана Разина бегала собака и никак не могла выбраться на берег - мешал высокий парапет.

Как оказалось, пса вывела на прогулку хозяйка. Но по каким то причинам воля к свободе оказалась сильнее дружеских связей и четвероногий питомец сбежал: выскочил прямо на лёд реки. А опомнившись, вернуться к хозяйке уже не смог.

На место, где разыгралась эта маленькая жизненная трагедия, выехали сотрудники аварийно-спасательной службы Тверской области. Облачившись в водолазный костюм, спасатель спустился на лёд. Незадачливого пса удалось подманить. Взяв собаку на руки, спасатель поднялся на берег и вручил беглеца растроганной хозяйке.

Хорошо то, что хорошо кончается. Но координаты МЧС всё-таки лучше знать наизусть - на всякий пожарный. Телефон единой службы спасения: «01» (с сотовых телефонов – 101). Телефон доверия Главного управления МЧС по Тверской области – (4822) 39-99-99.

Пса поднимают на берег. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Хорошее завершение истории про пса и свободу. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU