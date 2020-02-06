В Твери предпринимателей продолжают штрафовать за нелегальную уличную торговлю

6 Февр. 2020 2020-02-06T19:02:04+03:00

За год вынесено более 1000 постановлений о штрафах

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По итогам работы административной комиссии города Твери в 2019 году вынесено 1045 постановлений о назначении административного наказания за торговлю и оказание услуг вне установленных мест, порядка 400 – за нарушение правил содержания зданий и сооружений: не убранный снег и наледь с кровель, ненадлежащее состояние фасадов, их несвоевременный ремонт.

Информация о нарушениях представлена уполномоченными должностными лицами.

Еще порядка 250 постановлений выписано за нарушение порядка обращения с твердыми коммунальными отходами и правил содержания мест их накопления. За нарушение правил уборки и содержания придомовых территорий – 167 постановлений.

Также некоторые предприниматели оштрафованы за пренебрежение порядком размещения нестационарных торговых объектов и сроков их демонтажа, отсутствие благоустройства после проведения земляных работ, ограждений.

ИСТОЧНИК KP.RU