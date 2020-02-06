2020-02-06T19:02:04+03:00
Экономика

В Твери предпринимателей продолжают штрафовать за нелегальную уличную торговлю

За год вынесено более 1000 постановлений о штрафах
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Твери продолжаются рейды по пресечению незаконной торговли Фото: администрация ТвериВ Твери продолжаются рейды по пресечению незаконной торговли Фото: администрация Твери
Изменить размер текста:

По итогам работы административной комиссии города Твери в 2019 году вынесено 1045 постановлений о назначении административного наказания за торговлю и оказание услуг вне установленных мест, порядка 400 – за нарушение правил содержания зданий и сооружений: не убранный снег и наледь с кровель, ненадлежащее состояние фасадов, их несвоевременный ремонт.

Информация о нарушениях представлена уполномоченными должностными лицами.

Еще порядка 250 постановлений выписано за нарушение порядка обращения с твердыми коммунальными отходами и правил содержания мест их накопления. За нарушение правил уборки и содержания придомовых территорий – 167 постановлений.

Также некоторые предприниматели оштрафованы за пренебрежение порядком размещения нестационарных торговых объектов и сроков их демонтажа, отсутствие благоустройства после проведения земляных работ, ограждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери предпринимателей продолжают штрафовать за нелегальную уличную торговлю
Девушка пыталась передать осужденному запрещенную посылку в Тверской области
Пропавшая несовершеннолетняя девушка нашлась у родственников в Тверской области
Транспортная реформа Твери должна обеспечить работой около 1300 человек
В Тверской области мужчина избил прохожего на улице и сломал ему челюсть
Оставленный в подъезде велосипед украли у жительницы Тверской области
В магазинах Тверской области нашли масло с кишечной палочкой
Губернатор Игорь Руденя поднялся в рейтинге влияния глав регионов
Житель Тверской области пригласил выпить случайного знакомого и лишился денег
На трассе М-9 в Тверской области иномарка опрокинулась в кювет
В Кашине Тверской области бешеная лиса покусала 12 человек, животное уничтожено
В Твери дольщики, наконец, смогут въехать в свои квартиры
Мужчина с непогашенной судимостью работал в сельской школе Тверской области
На вокзале в Тверской области у пассажира украли телефон
Жителей Тверской области предупредили о сильном ветре
На региональные дороги Тверской области вышла снегоуборочная техника
Тверские суворовцы могут справить новоселье уже в этом году
В Твери коммунальщики устраняют последствия снегопада
В Тверской области ищут пропавшую несовершеннолетнюю девушку
Один человек пострадал в ДТП на бульваре Ногина в Твери
В Твери покажут, как служили казаки
На автодороге Тверь-Ржев столкнулись четыре автомобиля
Пожарные спасли мужчину из горящего дома в Тверской области
Вертолет санавиации МЧС вытелат на срочный вызов в Удомлю
В Тверской области в связи с погодными условиями ухудшилась дорожная обстановка
Первые подробности о предстоящем конкурсе «Мисс Тверь 2020»: фирменный цвет и особые гости
Проект «Заячий стон» представит в Твери спектакль о смысле жизни
В Удомле Тверской области пресечена попытка продажи контрафактных компьютерных программ
В Твери вдоль набережной Степана Разина обрезали деревья