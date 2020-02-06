Девушка пыталась передать осужденному запрещенную посылку в Тверской области
Сотрудники исправительных учреждений УФСИН пресекли несколько попыток доставки осужденным запрещенных предметов – денег и средств связи.
Сотрудники ИК-10 строгого режима в поселке Металлистов Калининского района, изъяли запрещенные предметы у женщины, прибывшей на длительное свидание к осужденному.
При досмотре у посетительницы были обнаружены сотовый телефон, три сим-карты и флеш-накопитель, а также 1900 рублей денег.
В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении.
Также, в конце января, сотрудники ЛИУ-3 Бологовского района предотвратили попытку переброса на территорию колонии 10 мобильных телефонов, 16 сим-карт, 5 зарядных устройств, смарт-часов, флеш-карты и картридера.
Злоумышленников задержать не удалось. Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU