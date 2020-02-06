2020-02-06T23:24:51+03:00
Звезды

В Швейцарии высоко оценили рождественские рисунки самых юных художников Твери

Маленьким живописцам от 3 до 5 лет
Ирина ТАРАСОВА
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На днях в Тверь пришла бандероль с грамотами участников Международного фестиваля «Рождественская Мистерия», который проходил в Швейцарии. Победителями которого стали юные воспитанники студии «От 3 до 5» Детского музейного центра Тверского государственного объединенного музея.

Об этом конкурсе узнала руководитель студии, художник-кукольник Мария Бохан. Она в прошлом году принимала участие во всероссийском фестивале с международным участием «Рождественская Мистерия», который проходил в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга, и стала лауреатом фестиваля за рождественский вертеп. Тогда ей и рассказали про аналогичный фестиваль в Швейцарии.

- Мне предложили поучаствовать в «Рождественском фестивале» с работами детей из моей студии «От 3 до 5». В Швейцарию, в город Мелидо, были отправлены рисунки Мидоренко Лёни, Тисовой Лены, Синдеева Максима, Анисимовой Вари, Шарогодского Володи. Темы рисунков были зимние, праздничные, новогодние. Сюжет об этой выставке прошел по нескольким каналам швейцарского телевидения. Выставка пользовалась большим успехом. Дети получили грамоты участников, – поделилась Мария Бохан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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