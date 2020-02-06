2020-02-06T18:13:52+03:00
Общество

Пропавшая несовершеннолетняя девушка нашлась у родственников в Тверской области

Девушка пришла в деревню Ново-Ямская
Ольга ТРОФИМОВА
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Пропавшая девушка найдена живойПропавшая девушка найдена живойФото: Евгения ГУСЕВА
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В Тверской области установлен местонахождение пропавшей Булетовой Дарьи Александровны 2005 года рождения. В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что 6 февраля девушка пришла к родственнику, проживающему в деревне Ново-Ямская Тверской области.

В настоящее время следователь опрашивает несовершеннолетнюю, выясняет все обстоятельства ее исчезновения.

Напомним, пропавшую несовершеннолетнюю жительницу деревни Бороздино Старицкого района искали с 3 февраля.

По факту ее исчезноваения была организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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