Пропавшая несовершеннолетняя девушка нашлась у родственников в Тверской области
В Тверской области установлен местонахождение пропавшей Булетовой Дарьи Александровны 2005 года рождения. В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что 6 февраля девушка пришла к родственнику, проживающему в деревне Ново-Ямская Тверской области.
В настоящее время следователь опрашивает несовершеннолетнюю, выясняет все обстоятельства ее исчезновения.
Напомним, пропавшую несовершеннолетнюю жительницу деревни Бороздино Старицкого района искали с 3 февраля.
По факту ее исчезноваения была организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU