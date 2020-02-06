Пропавшая несовершеннолетняя девушка нашлась у родственников в Тверской области

6 Февр. 2020 2020-02-06T18:13:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области установлен местонахождение пропавшей Булетовой Дарьи Александровны 2005 года рождения. В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что 6 февраля девушка пришла к родственнику, проживающему в деревне Ново-Ямская Тверской области.

В настоящее время следователь опрашивает несовершеннолетнюю, выясняет все обстоятельства ее исчезновения.

Напомним, пропавшую несовершеннолетнюю жительницу деревни Бороздино Старицкого района искали с 3 февраля.

По факту ее исчезноваения была организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU