В Тверской области мужчина избил прохожего на улице и сломал ему челюсть
Инцидент произошел в июле 2019 года в Спировском районе Тверской области. 35-летний местный житель шел в полицию для прохождения регистрации в качестве лица, в отношении которого установлен административный надзор за ранее совершенное им тяжкое преступление - разбой.
По пути он ввязался в словесную перепалку со своим знакомым. Ссора перешла в драку, мужчина три раза ударил прохожего ногой по лицу, сломал ему челюсть и выбил зуб.
Виновника доставили в полицию.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 112 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU