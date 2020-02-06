2020-02-06T17:46:41+03:00
Происшествия

В Тверской области мужчина избил прохожего на улице и сломал ему челюсть

За содеянное он получил реальный срок
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина получил реальный срок за драку с прохожимМужчина получил реальный срок за драку с прохожимФото: Мария ЛЕНЦ
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Инцидент произошел в июле 2019 года в Спировском районе Тверской области. 35-летний местный житель шел в полицию для прохождения регистрации в качестве лица, в отношении которого установлен административный надзор за ранее совершенное им тяжкое преступление - разбой.

По пути он ввязался в словесную перепалку со своим знакомым. Ссора перешла в драку, мужчина три раза ударил прохожего ногой по лицу, сломал ему челюсть и выбил зуб.

Виновника доставили в полицию.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 112 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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