Оставленный в подъезде велосипед украли у жительницы Тверской области
Ущерб составил 12 000 рублей
В Тверской области полиция вернула женщине украденный велосипед Фото: архив "КП"
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В полицию с заявлением о краже обратилась 34-летняя жительница Кашина. Женщина сообщила, что из подъезда ее дома украли оставленный там велосипед. Ущерб составил 12 000 рублей.
Полицейские выехали на место происшествия и в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого в краже. Им оказался 21-летний неработающий, местный житель.Мужчину задержали, он сознался в содеянном. Похищенный велосипед возвращен владелице.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU