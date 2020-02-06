Оставленный в подъезде велосипед украли у жительницы Тверской области

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:36:03+03:00

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В полицию с заявлением о краже обратилась 34-летняя жительница Кашина. Женщина сообщила, что из подъезда ее дома украли оставленный там велосипед. Ущерб составил 12 000 рублей.

Полицейские выехали на место происшествия и в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого в краже. Им оказался 21-летний неработающий, местный житель.Мужчину задержали, он сознался в содеянном. Похищенный велосипед возвращен владелице.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU