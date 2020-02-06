2020-02-06T17:12:00+03:00
Политика

Губернатор Игорь Руденя поднялся в рейтинге влияния глав регионов

Рейтинг составило Агентство политических и экономических коммуникаций на основе экспертного опроса
Александр ЖМУЛИН
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Игорь Руденя переместился с 27 на 23 место в рейтинге АПЭК. Фото: ПТОИгорь Руденя переместился с 27 на 23 место в рейтинге АПЭК. Фото: ПТО
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В январском рейтинге АПЭК, дающем картину степени влияния глав субъектов РФ, Игорь Руденя переместился с 27 места на 23. Таким образом, наш губернатор ещё больше приблизился к группе глав региона с очень сильным влиянием. Это первые 20 позиций.

Составляется этот рейтинг на основе закрытого опроса 27 экспертов: политологов политтехнологов, медиаэкспертов, журналистов. Они оценивают степень влияния глав регионов на федеральном уровне по 10-балльной школе.

В этом январе уровень влияния глав регионов оценивался в том числе по достижениям глав в социальной сфере. На этом фоне рост позиций нашего губернатора в рейтинге выглядит логично. В январе в Тверской области начал действовать ряд региональных мер поддержки семей с детьми. Они внедрены по инициативе Игоря Рудени. Скорее всего повлияло на повышение тверского губернатора в рейтинге АПЭК и то, что Игорь Руденя был включен Президентом России в состав президиума Госсовета РФ.

Губернатор Тверской области набрал в рейтинге средний бал — 5,55. Для сравнения у первого номера рейтинга мэра Москвы Сергея Собянина — 7,50.

В январе прошлого года Игорь Руденя в этом рейтинге занимал 35 место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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