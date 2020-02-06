Житель Тверской области пригласил выпить случайного знакомого и лишился денег

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:00:53+03:00

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В полицию обратился 61-летний житель Андреапольского района с заявлением о краже денег с банковской карты.

С показаний потерпевшего полицейские установили, что в день происшествия заявитель распивал у себя дома алкоголь с малознакомым мужчиной. Когда спиртное закончилось, хозяин отправил собутыльника в магазин и дал для оплаты покупок свою карту. Злоумышленник обналичил карту в ближайшем банкомате, а деньги потратили на личные нужды.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 33-летнего ранее судимого жителя деревни Курово.

За кражу мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU