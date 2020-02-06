На трассе М-9 в Тверской области иномарка опрокинулась в кювет

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:54:32+03:00

На трассе в Тверской области иномарка опрокинулась в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской области

Один человек пострадал

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Авария произошла днем, 6 февраля, на 365-м км трассы М-9 "Балтия", в Западнодвинском районе Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, мужчина, управляяя автомобилем "Опель Астра" зацепил обочину, совершил съезд в кювет с опрокидыванием.

В результате ДТП пострадала пассажирка иномарки. Угрозы ее жизни нет. Участок дороги был обработан, водитель трезвый.

ИСТОЧНИК KP.RU