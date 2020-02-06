На трассе М-9 в Тверской области иномарка опрокинулась в кювет
Один человек пострадал
На трассе в Тверской области иномарка опрокинулась в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла днем, 6 февраля, на 365-м км трассы М-9 "Балтия", в Западнодвинском районе Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, мужчина, управляяя автомобилем "Опель Астра" зацепил обочину, совершил съезд в кювет с опрокидыванием.
В результате ДТП пострадала пассажирка иномарки. Угрозы ее жизни нет. Участок дороги был обработан, водитель трезвый.
ИСТОЧНИК KP.RU