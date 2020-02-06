2020-02-06T15:12:10+03:00
Общество

Мужчина с непогашенной судимостью работал в сельской школе Тверской области

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчину с непогашенной судимостью наняли на работу в школуМужчину с непогашенной судимостью наняли на работу в школуФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Прокуратура провела проверку и выяснила, что в Знаменской общеобразовательной школе Оленинского района Тверской области в должности подсобного рабочего трудится мужчина с непогашенной судимостью за преступление против жизни и здоровья, не имеющий допуска к трудовой деятельности в сфере образования несовершеннолетних.

- О своей судимости работник директору не сообщил, а та своевременно информацию не запросила, - уточнили в областной прокуратуре.

В адрес руководителя школы внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, судимый работник уволен.

За нарушение трудового законодательства директор привлечен к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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