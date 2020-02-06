Мужчина с непогашенной судимостью работал в сельской школе Тверской области
Прокуратура провела проверку и выяснила, что в Знаменской общеобразовательной школе Оленинского района Тверской области в должности подсобного рабочего трудится мужчина с непогашенной судимостью за преступление против жизни и здоровья, не имеющий допуска к трудовой деятельности в сфере образования несовершеннолетних.
- О своей судимости работник директору не сообщил, а та своевременно информацию не запросила, - уточнили в областной прокуратуре.
В адрес руководителя школы внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, судимый работник уволен.
За нарушение трудового законодательства директор привлечен к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU