В Твери дольщики, наконец, смогут въехать в свои квартиры

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:12:23+03:00

В районе Химинститут завершен затянутый на несколько лет долгострой

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Новый трёхэтажный 54-квартирный дом в поселке Никифоровское в Химинституте полностью готов к заселению. Дольщикам, купившим там жильё, пришлось ждать этого момента 4 года.

Строительство этого дома на улице Ореховской началось еще в 2012 году. Компания-застройщик обязалась закончить работу и сдать трехэтажку в эксплуатацию в 2016-м. Однако этого не произошло. Затянувшееся строительство осложнило и то, что к объекту долгое время не были подведены сети водоснабжения.

В дело пришлось вмешаться областному правительству, в частности, министерству по обеспечению контрольных функций, а также прокуратуре. Ещё свежа в памяти многих тверичан история с обманутыми дольщиками компании СУ-155. По вине этой организации сотни людей не могли дождаться законного новоселья. Ситуация начала разрешаться, когда в 2016 году губернатором стал Игорь Руденя. Новый глава региона плотно занялся разрешением проблемы дольщиков, в том числе на федеральном уровне.

В результате строительство активизировалось и в 2017 году долгострои СУ-155 были завершены. Люди получили свои новые квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU