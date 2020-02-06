2020-02-06T14:59:39+03:00
Происшествия

На вокзале в Тверской области у пассажира украли телефон

Злоумышленника задержала транспортная полиция
Ольга ТРОФИМОВА
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По факут кражи возбуждено уголовное делоПо факут кражи возбуждено уголовное делоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В дежурную часть линейного отделения полиции на железнодорожной станции Вышний Волочек обратился местный житель. Мужчина сообщил, что в зале ожидания вокзала у него украли телефон. Ущерб составил 12 000 рублей.

Транспортные полицейские на месте происшествия просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установили и задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Вышневолоцкого района.

Свою вину он признал и похищенное вернул.

Следственным отделением ЛО МВД России на станции Тверь по факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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