На вокзале в Тверской области у пассажира украли телефон
В дежурную часть линейного отделения полиции на железнодорожной станции Вышний Волочек обратился местный житель. Мужчина сообщил, что в зале ожидания вокзала у него украли телефон. Ущерб составил 12 000 рублей.
Транспортные полицейские на месте происшествия просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установили и задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Вышневолоцкого района.
Свою вину он признал и похищенное вернул.
Следственным отделением ЛО МВД России на станции Тверь по факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU