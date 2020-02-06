Жителей Тверской области предупредили о сильном ветре

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:25:43+03:00

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ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщает, что в ближайшие три часа, с сохранением на день 6 февраля и в течение суток 7 февраля на территории региона ожидается усиление северо-западного, северного ветра порывами до 15 м/с.

Жителей и гостей Верхневолжья призывают быть внимательнее к собственной безопасности. Автомобилистам напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. В условиях непогоды обстановка на дорогах ухудшилась.

Из-за снегопада возможны снежные заносы и гололедные явления. На городских и областных магистралях работает снегоуборочная техника.

ИСТОЧНИК KP.RU