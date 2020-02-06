2020-02-06T14:05:21+03:00
Общество

На региональные дороги Тверской области вышла снегоуборочная техника

Последствия снегопада устраняют 250 единиц техники
Ольга ТРОФИМОВА
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Последствия снегопада устраняют 250 единиц техникиПоследствия снегопада устраняют 250 единиц техникиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Ночью и утром 6 февраля Тверская область оказалась в центре снежного циклона. Региональные дороги засыпало снегом. Устранять последствия непогоды выехала снегоуборочная техника - всего 250 единиц.

По данным регионального правительства, на дорогах области работают 128 комбинированных дорожных машин, 22 автогрейдера, 52 трактора с навесным оборудованием и другая техника. В первую очередь обрабатываются трассы с высокой интенсивностью движения и места повышенной аварийности.

По мнению губернатора Игоря Рудени, качественному содержанию трасс необходимо уделять особое внимание.

О затруднениях движения на автодорогах можно сообщать в дорожный фонд Тверской области по тел.: 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.

ИСТОЧНИК KP.RU

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