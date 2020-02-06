На региональные дороги Тверской области вышла снегоуборочная техника
Ночью и утром 6 февраля Тверская область оказалась в центре снежного циклона. Региональные дороги засыпало снегом. Устранять последствия непогоды выехала снегоуборочная техника - всего 250 единиц.
По данным регионального правительства, на дорогах области работают 128 комбинированных дорожных машин, 22 автогрейдера, 52 трактора с навесным оборудованием и другая техника. В первую очередь обрабатываются трассы с высокой интенсивностью движения и места повышенной аварийности.
По мнению губернатора Игоря Рудени, качественному содержанию трасс необходимо уделять особое внимание.
О затруднениях движения на автодорогах можно сообщать в дорожный фонд Тверской области по тел.: 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.
ИСТОЧНИК KP.RU