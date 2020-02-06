2020-02-06T12:40:01+03:00
Общество

Тверские суворовцы могут справить новоселье уже в этом году

В Мигалово почти построен первый корпус нового комплекса военного училища
Александр ЖМУЛИН
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Так будет выглядеть новый комплекс Тверского суворовского училища. Фото: ПТОТак будет выглядеть новый комплекс Тверского суворовского училища. Фото: ПТО
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В Твери на территории военного города №84 в Мигалово завершается строительство первого корпуса нового комплекса зданий Тверского суворовского военного училища.

Там обустроен фундамент, готов каркас, стены и кровля. Строители работают над утеплением фасада и обустройством внутренних перегородок. Также уже возводятся здания столовой на 620 мест и спального корпуса на 320 мест. Помимо этого, начаты работы и по строительству медпункта и КПП №1.

Планируется, что следующий учебный год тверские суворовцы начнут уже в новом здании. Первый этап работ должен быть завершен к 1 сентября, второй – в 2021 году.

Торжественная закладка камня на месте будущего строительства была произведена 21 февраля 2019 года в Мигалово.

- Это большая честь для тверского региона и большая ответственность развивать на своей территории традиции воспитания наших будущих героев и военачальников, – отметил тогда Игорь Руденя.

Новый комплекс расчитан на на 560 учебных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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