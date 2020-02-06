В Твери коммунальщики устраняют последствия снегопада

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:10:13+03:00

На городских улицах работает больше 30 единиц техники

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В ночь на 6 февраля на Тверь обрушился снегопад. На расчистку и уборку улично-дорожной сети города были направлены коммунальные службы.

Проезжую обрабатывают 30 единиц снегоуборочной техники – поливомоечные и комбинированные дорожные машины, тракторные щётки, "Чистики", пескоразбрасыватели.

- Основные магистрали КДМ проходят колоннами по 4-7 единиц в сопровождении экипажей ГИБДД, сообщили в администрации Твери.

Уборку городских тротуаров в ручном режиме осуществляют 146 дворников МУП "ЖЭК". Вечером на уборку выйдет техника. Ночью коммунальщики будут вывозить снег на специализированные полигоны.

Противогололёдная обработка пешеходных зон производится в парках, скверах и зонах отдыха города.

ИСТОЧНИК KP.RU