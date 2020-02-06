В Твери коммунальщики устраняют последствия снегопада
В ночь на 6 февраля на Тверь обрушился снегопад. На расчистку и уборку улично-дорожной сети города были направлены коммунальные службы.
Проезжую обрабатывают 30 единиц снегоуборочной техники – поливомоечные и комбинированные дорожные машины, тракторные щётки, "Чистики", пескоразбрасыватели.
- Основные магистрали КДМ проходят колоннами по 4-7 единиц в сопровождении экипажей ГИБДД, сообщили в администрации Твери.
Уборку городских тротуаров в ручном режиме осуществляют 146 дворников МУП "ЖЭК". Вечером на уборку выйдет техника. Ночью коммунальщики будут вывозить снег на специализированные полигоны.
Противогололёдная обработка пешеходных зон производится в парках, скверах и зонах отдыха города.
ИСТОЧНИК KP.RU