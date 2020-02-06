В Тверской области ищут пропавшую несовершеннолетнюю девушку
Несовершеннолетняя Булетова Дарья Александровна 2005 года рождения ушла из дома в деревне Бороздино Старицкого района Тверской области 3 февраля. До настоящего времени ее место пребывания не установлено.
По данному факту Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.
На место последнего пребывания девушки выезжали следователи и криминалисты СКР, сотрудники МВД в составе следственно-оперативной группы.
В Старицком районе организован поиск пропавшей.
Всех, кто знает о местонахождении пропавшей несовершеннолетней, просят звонить в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.
ИСТОЧНИК KP.RU