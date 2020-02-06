2020-02-06T12:00:56+03:00
Происшествия

В Тверской области ищут пропавшую несовершеннолетнюю девушку

Она ушла из дома в деревне Бороздино Старицкого района
Ольга ТРОФИМОВА
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Булетова Дарья Александровна пропала 3 февраля Фото: СУ СК РФ по Тверской областиБулетова Дарья Александровна пропала 3 февраля Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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Несовершеннолетняя Булетова Дарья Александровна 2005 года рождения ушла из дома в деревне Бороздино Старицкого района Тверской области 3 февраля. До настоящего времени ее место пребывания не установлено.

По данному факту Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

На место последнего пребывания девушки выезжали следователи и криминалисты СКР, сотрудники МВД в составе следственно-оперативной группы.

В Старицком районе организован поиск пропавшей.

Всех, кто знает о местонахождении пропавшей несовершеннолетней, просят звонить в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU

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