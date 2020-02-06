Один человек пострадал в ДТП на бульваре Ногина в Твери
Пострадавшему оказывают помощь
В ДТП на бульваре Ногина пострадал водитель иномаркиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла 6 февраля, в районе дома №5 на бульваре Ногина в Твери.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что мужчина-водитель, управляя автомобилем "Рено Логан", при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество проезда автомобилю "Тойота".
В результате столкновения пострадал водитель "Тойоты". С травмами его доставили в медучреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU