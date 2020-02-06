В Твери покажут, как служили казаки

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:13:02+03:00

На выставке в столице региона представят больше 30 материалов из Государственного исторического музея

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Вы знаете, зачем казаки бросали папахи в окна к невестам или кто такие платуны? Нет. Об этом и многом другом можно узнать на выставке «Казачество на государевой службе». Она откроется в Твери 19 февраля в музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной.

Публика сможет увидеть больше 30 планшетов с репродукциями литографий, картин, фотографий, документальных свидетельств из собрания Государственного исторического музея. Экспозиция расскажет подробности об укладе жизни, культуре, народном творчестве и домашнем быте казаков, о том, как они служили Отчизне и воевали.

Выставку уже увидели жители и гости Кимр и Конаковского района. Настала очередь Твери. В Твери выставка будет работать до 29 февраля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU