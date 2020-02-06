В Твери покажут, как служили казаки
Вы знаете, зачем казаки бросали папахи в окна к невестам или кто такие платуны? Нет. Об этом и многом другом можно узнать на выставке «Казачество на государевой службе». Она откроется в Твери 19 февраля в музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной.
Публика сможет увидеть больше 30 планшетов с репродукциями литографий, картин, фотографий, документальных свидетельств из собрания Государственного исторического музея. Экспозиция расскажет подробности об укладе жизни, культуре, народном творчестве и домашнем быте казаков, о том, как они служили Отчизне и воевали.
Выставку уже увидели жители и гости Кимр и Конаковского района. Настала очередь Твери. В Твери выставка будет работать до 29 февраля 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU