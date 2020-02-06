На автодороге Тверь-Ржев столкнулись четыре автомобиля

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:05:57+03:00

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Авария произошла утром, 6 февраля, на 17-м км автодороги Тверь-Ржев, в Калининском районе Тверской области.

В региональной Госавтоинспекции уточнили, что произошло столкновение четырех автомобилей. Женщина-водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 2114" не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где врезалась в большегруз "МАН" с полуприцепом. Затем легковушка столкнулась с автомобилями "Форд" и "ГАЗ 3110", которые ехали вслед за ней.

В результате ДТП пострадала водитель "ВАЗ". По предварительной информации девушка находится в тяжелом состоянии, ее увезли в больницу до приезда экипада ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU