2020-02-06T09:48:04+03:00
Происшествия

Пожарные спасли мужчину из горящего дома в Тверской области

ЧП произошло в Западной Двине
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиПожарные спасли мужчину из горящей квартиры Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
Изменить размер текста:

Сообщение о пожаре в двухэтажном кирпичном жилом доме на улице Горького в Западной Двине поступило в ГУ МЧС России по Тверской области днем, 5 февраля. Незамедлительно на место убыли два отделения пожарно-спасательной части №30 города Западная Двина.

Огнеборцам потребовались считанные минуты, чтобы прибыть на место. В квартире на первом этаже наблюдалось задымление.

- Звеном газодымозащитников был спасен мужчина. Пожарные передали его прибывшей на место происшествия бригаде скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

В 13:45 была объявлена локализация пожара. В 14:40 он был полностью ликвидирван.

Причина возгорания устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тверские суворовцы могут справить новоселье уже в этом году
В Твери коммунальщики устраняют последствия снегопада
В Тверской области ищут пропавшую несовершеннолетнюю девушку
Один человек пострадал в ДТП на бульваре Ногина в Твери
В Твери покажут, как служили казаки
На автодороге Тверь-Ржев столкнулись четыре автомобиля
Пожарные спасли мужчину из горящего дома в Тверской области
Вертолет санавиации МЧС вытелат на срочный вызов в Удомлю
В Тверской области в связи с погодными условиями ухудшилась дорожная обстановка
Первые подробности о предстоящем конкурсе «Мисс Тверь 2020»: фирменный цвет и особые гости
Проект «Заячий стон» представит в Твери спектакль о смысле жизни
В Удомле Тверской области пресечена попытка продажи контрафактных компьютерных программ
В Твери вдоль набережной Степана Разина обрезали деревья