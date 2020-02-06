Пожарные спасли мужчину из горящего дома в Тверской области
Сообщение о пожаре в двухэтажном кирпичном жилом доме на улице Горького в Западной Двине поступило в ГУ МЧС России по Тверской области днем, 5 февраля. Незамедлительно на место убыли два отделения пожарно-спасательной части №30 города Западная Двина.
Огнеборцам потребовались считанные минуты, чтобы прибыть на место. В квартире на первом этаже наблюдалось задымление.
- Звеном газодымозащитников был спасен мужчина. Пожарные передали его прибывшей на место происшествия бригаде скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.
В 13:45 была объявлена локализация пожара. В 14:40 он был полностью ликвидирван.
Причина возгорания устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU