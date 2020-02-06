Вертолет санавиации МЧС вытелат на срочный вызов в Удомлю
В среду, 5 февраля, привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи и транспортировки пациента в областную клиническую больницу города Твери из Удомельской ЦРБ. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области.
В 21:14 вечера экипаж вертолёта КА-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеёво в ЦРБ Удомельского городского округа для оказания неотложной помощи и транспортировки пациента.
В 23:13 мужчина был доставлен в областную клиническую больницу города Твери дл прохождения дальнейшего лечения.
ИСТОЧНИК KP.RU