Вертолет санавиации МЧС вытелат на срочный вызов в Удомлю

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:25:49+03:00

Помощь санавиации потребовалась пациенту из Удомли Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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В среду, 5 февраля, привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи и транспортировки пациента в областную клиническую больницу города Твери из Удомельской ЦРБ. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области.

В 21:14 вечера экипаж вертолёта КА-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеёво в ЦРБ Удомельского городского округа для оказания неотложной помощи и транспортировки пациента.

В 23:13 мужчина был доставлен в областную клиническую больницу города Твери дл прохождения дальнейшего лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU