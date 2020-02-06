В Тверской области в связи с погодными условиями ухудшилась дорожная обстановка

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:09:04+03:00

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Утром, 6 февраля, на Тверскую область обрушился снегопад. В связи с неблагоприятными погодными условиями на дорогах Верхневолжья ухудшилась обстановка - на проезжих частях образуются переметы, снежные заносы, гололедица.

По прогнозам синоптиков Тверского гидрометцентра, снег будет идти в течение всего дня. При этом ожидается сильный западный и северо-западный ветер порывами 7-12 м/с. Температура возуха -1... -6 днем, -10... -15 ночью.

Водителей просят быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU