Первые подробности о предстоящем конкурсе «Мисс Тверь 2020»: фирменный цвет и особые гости

5 Февр. 2020 2020-02-05T23:48:26+03:00

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Самая горячая пора наступает для участниц и организаторов предстоящего конкурса красоты «Мисс Тверь 2020».

Ежегодный праздник по праву можно назвать главным событием весны. В этом году конкурс пройдет 6 марта. И как всегда он будет особенным.

Первые подробности о шоу раскрывает директор конкурса «Мисс Тверь» Евгения Акмаева:

- В этом году у нас всё будет женственно. Цветовая гамма самого шоу будет в весенних цветах – розовых и фиолетовых тонах. Решили мы это еще в январе, сами, ни на какие модные бренды не равнялись.

Кстати, праздник обещает как всегда удивить. Например, в этом году в жюри будут особенные гости, руководители модельных агентств из Москвы и Санкт-Петербурга. И их будет много.

Приглашенной звездой будет Руслан Масюков. Певец настолько проникся предстоящим выступлением, что вместе с участницами конкурса уже посетил детский дом, а затем и Торжок, где его ждали открытия. Несмотря на то, что в этом городе он был и не раз, в музеях, в том числе золотошвейном, он побывал впервые. И очень впечатлился.

ИСТОЧНИК KP.RU