Первые подробности о предстоящем конкурсе «Мисс Тверь 2020»: фирменный цвет и особые гости
Самая горячая пора наступает для участниц и организаторов предстоящего конкурса красоты «Мисс Тверь 2020».
Ежегодный праздник по праву можно назвать главным событием весны. В этом году конкурс пройдет 6 марта. И как всегда он будет особенным.
Первые подробности о шоу раскрывает директор конкурса «Мисс Тверь» Евгения Акмаева:
- В этом году у нас всё будет женственно. Цветовая гамма самого шоу будет в весенних цветах – розовых и фиолетовых тонах. Решили мы это еще в январе, сами, ни на какие модные бренды не равнялись.
Кстати, праздник обещает как всегда удивить. Например, в этом году в жюри будут особенные гости, руководители модельных агентств из Москвы и Санкт-Петербурга. И их будет много.
Приглашенной звездой будет Руслан Масюков. Певец настолько проникся предстоящим выступлением, что вместе с участницами конкурса уже посетил детский дом, а затем и Торжок, где его ждали открытия. Несмотря на то, что в этом городе он был и не раз, в музеях, в том числе золотошвейном, он побывал впервые. И очень впечатлился.
ИСТОЧНИК KP.RU