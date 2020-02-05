Проект «Заячий стон» представит в Твери спектакль о смысле жизни

5 Февр. 2020 2020-02-05T23:05:06+03:00

О смысле жизни будут рассуждать четыре молодых мужчины. Фото: предоставлено ТЮЗ

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Третий спектакль проекта "ТЮЗ. Москва. Транзит", реализуемый совместно со столичным проектом «Театр. Малые формы» пройдет в тверском Театре юного зрителя.

28 февраля зрители увидят премьеру 2019 года, спектакль "Комедия о смысле жизни" уникального «зависимого театрального проекта» «Заячий стон». (12+).

Спектакль с успехом идёт на различных площадках по всей России, на него довольно сложно достать билеты. Возможно потому, что работа над ним совпала со съёмками в нашумевшем клипе Филиппа Киркорова «Стеснение пропало».

Но Твери повезет, если поторопиться.

- Главная тема спектакля - рассуждения четырех молодых мужчин о смысле жизни. Зрители увидят оригинальный музыкальный спектакль - комедию, смесь жанров stand up, капустника, мюзикла, с самыми неожиданными ходами и решениями. Догадаться, что будет в следующую минуту, невозможно, - рассказывают в ТЮЗе.

В главных ролях: Максим Амельченко, Виталий Боровик, Алексей Поляков, Кирилл Петров.

Стоимость билетов от 500 до 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU