2020-02-05T23:05:06+03:00
Звезды

Проект «Заячий стон» представит в Твери спектакль о смысле жизни

Всех приглашает ТЮЗ
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
О смысле жизни будут рассуждать четыре молодых мужчины. Фото: предоставлено ТЮЗО смысле жизни будут рассуждать четыре молодых мужчины. Фото: предоставлено ТЮЗ
Изменить размер текста:

Третий спектакль проекта "ТЮЗ. Москва. Транзит", реализуемый совместно со столичным проектом «Театр. Малые формы» пройдет в тверском Театре юного зрителя.

28 февраля зрители увидят премьеру 2019 года, спектакль "Комедия о смысле жизни" уникального «зависимого театрального проекта» «Заячий стон». (12+).

Спектакль с успехом идёт на различных площадках по всей России, на него довольно сложно достать билеты. Возможно потому, что работа над ним совпала со съёмками в нашумевшем клипе Филиппа Киркорова «Стеснение пропало».

Но Твери повезет, если поторопиться.

- Главная тема спектакля - рассуждения четырех молодых мужчин о смысле жизни. Зрители увидят оригинальный музыкальный спектакль - комедию, смесь жанров stand up, капустника, мюзикла, с самыми неожиданными ходами и решениями. Догадаться, что будет в следующую минуту, невозможно, - рассказывают в ТЮЗе.

В главных ролях: Максим Амельченко, Виталий Боровик, Алексей Поляков, Кирилл Петров.

Стоимость билетов от 500 до 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первые подробности о предстоящем конкурсе «Мисс Тверь 2020»: фирменный цвет и особые гости
Проект «Заячий стон» представит в Твери спектакль о смысле жизни
В Удомле Тверской области пресечена попытка продажи контрафактных компьютерных программ
В Твери вдоль набережной Степана Разина обрезали деревья
Исполняющим обязанности ректора Тверского государственного медуниверситета назначен Алексей Давыдов
Участник смертельного ДТП в Твери Эмиль Байрамов проведет под арестом два месяца
В Твери суд готовится озвучить меру пресечения участнику ДТП на Волоколамском проспекте
Областной онкодиспансер в Твери оснастили новым оборудованием
Поезду больше не стоять на запасном пути: в Тверской области рельсы с него растащили воры
На Южном мосту в Твери сломался лесовоз, микрорайон встал в пробке
В твороге из Тверской области нашли фермент, который может вызвать болезнь Альцгеймера
В Тверской области водитель заплатит штраф за езду по поддельным правам
Двое молодых людей обокрали приусадебный участок жителя Тверской области
"Динамо" Тверь начинает заключительное гостевое турне чемпионата ВХЛ
В казенных учреждениях Твери и Ржева обнаружили некачественные крупы
В Тверской области мужчина жестоко избил пенсионерку и надругался над ней
В Тверской области житель деревни угнал автомобиль соседа
Ольга Самуйлова из Твери завоевала титул "Краса Вселенной 2020"
Администрация Твери рассказала о ходе строительства социальных объектов
Житель Твери попался на краже продуктов из гипермаркета
В Тверской области добавили денег на реконструкцию дороги к Ржевскому мемориалу
Два человека пострадали в ДТП на трассе М-9 в Тверской области
Бывшие осужденные в Тверской области обокрали дачу жителя Подмосковья
В Тверской области пьяный мужчина сломал челюсть своей знакомой