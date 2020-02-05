2020-02-05T22:05:37+03:00
Происшествия

В Удомле Тверской области пресечена попытка продажи контрафактных компьютерных программ

Нарушителю грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом
Ирина ТАРАСОВА
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Возбуждено уголовное делоВозбуждено уголовное делоФото: Олег ЗОЛОТО
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5 февраля в одной из организаций Удомли Тверской области был выявлен факт реализации нелицензированного программного обеспечения.

Дело ведут сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с коллегами из МО МВД России «Удомельский».

Сообщается, что ущерб правообладателю при этом составил более 1 млн. 500 тысяч рублей. Полицейские изъяли пять компьютеров и ноутбук.

- Следственным отделом МО МВД России «Удомельский» возбуждено уголовное дело по ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав». Нарушителю грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом, - комментируют в пресс-служба УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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