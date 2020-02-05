2020-02-05T20:12:13+03:00
Общество

В Твери вдоль набережной Степана Разина обрезали деревья

Специалисты говорят, что время для этого сейчас самое подходящее
Виктория ТУШКОВА
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В областной столице начали обрезку деревьев. Фото: администрация Твери.В областной столице начали обрезку деревьев. Фото: администрация Твери.
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В Твери началась обрезка деревьев - санитарная и формовочная. Её ведут работники "Зеленстроя".

По мнению специалистов предприятия, сейчас сложились наиболее благоприятные условия для обрезки деревьев. Температура не опускается ниже -15, когда обрезку проводить нельзя. К тому же необходимо успеть сделать эту работу до весны, так как из-за слишком тёплой зимы этого года сокодвижение в деревьях начнётся раньше.

Сегодня, 5 февраля, деревья обрезали вдоль набережной Степана Разина. Работники используют компактный подъёмник, который не затрудняет движение транспорта по набережной.

-Здесь особенно важно, чтобы деревья выглядели аккуратно и не закрывали весной и летом одну из главных достопримечательностей Твери – знаменитую тверскую «единую фасаду», - отмечают в администрации Твери.

Для обрезки используют компактную вышку-подъёмник. Фото: администрация Твери.

Для обрезки используют компактную вышку-подъёмник. Фото: администрация Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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