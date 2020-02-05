В Твери вдоль набережной Степана Разина обрезали деревья
В Твери началась обрезка деревьев - санитарная и формовочная. Её ведут работники "Зеленстроя".
По мнению специалистов предприятия, сейчас сложились наиболее благоприятные условия для обрезки деревьев. Температура не опускается ниже -15, когда обрезку проводить нельзя. К тому же необходимо успеть сделать эту работу до весны, так как из-за слишком тёплой зимы этого года сокодвижение в деревьях начнётся раньше.
Сегодня, 5 февраля, деревья обрезали вдоль набережной Степана Разина. Работники используют компактный подъёмник, который не затрудняет движение транспорта по набережной.
-Здесь особенно важно, чтобы деревья выглядели аккуратно и не закрывали весной и летом одну из главных достопримечательностей Твери – знаменитую тверскую «единую фасаду», - отмечают в администрации Твери.
Для обрезки используют компактную вышку-подъёмник. Фото: администрация Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU