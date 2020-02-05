2020-02-05T18:35:03+03:00
Происшествия

Поезду больше не стоять на запасном пути: в Тверской области рельсы с него растащили воры

Злоумышленников задержали транспортные полицейские
Виктория ТУШКОВА
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Воры разобрали рельсы на запасном пути железной дороги под Торжком.Воры разобрали рельсы на запасном пути железной дороги под Торжком.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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О краже рельсов сообщил в полицию сотрудник Октябрьской железной дороги. Из его рассказа транспортные полицейские узнали, что неизвестные умудрились утащить три рельса длиной 33 метра с запасного пути станции Высокое в Торжокском районе.

Подозреваемых оперативникам удалось "вычислить" довольно быстро. Ими оказались двое мужчин, 27-летний и 41-летний жители Торжокского района. Железнодорожных воришек задержали.

Отрицать своей вины они не стали и написали явки с повинной. Мужчины признались, что похищенные рельсы сдали в металлолом, а вырученные деньги уже куда-то потратили.

- Следственным отделением линейного отдела МВД России на станции Тверь возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (Кража). Ведётся расследование, - сообщили в пресс-службе линейного отдела полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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