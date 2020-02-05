На Южном мосту в Твери сломался лесовоз, микрорайон встал в пробке
Водителей просят быть внимательнее на данном участке
На Южном мосту сломался лесовоз, микрорайон встал в пробке Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Василий Шилкин
Изменить размер текста:
Днем, 5 февраля, микрорайон "Южный" в Твери встал в большой пробке. Причиной стал лесовоз, который сломался в правой полосе при движении из центра прямо на Южном мосту. Об этом сообщили очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь".
Автовладельцы сообщают, что плотная пробка тянется от южного кольца в сторону центра. Информация актуальная на 15:50.
На место выехал экипаж ДПС.
Водителям стоит быть внимательнее на данном участке.
ИСТОЧНИК KP.RU