2020-02-05T16:16:30+03:00
Происшествия

На Южном мосту в Твери сломался лесовоз, микрорайон встал в пробке

Водителей просят быть внимательнее на данном участке
Ольга ТРОФИМОВА
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На Южном мосту сломался лесовоз, микрорайон встал в пробке Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Василий ШилкинНа Южном мосту сломался лесовоз, микрорайон встал в пробке Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Василий Шилкин
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Днем, 5 февраля, микрорайон "Южный" в Твери встал в большой пробке. Причиной стал лесовоз, который сломался в правой полосе при движении из центра прямо на Южном мосту. Об этом сообщили очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь".

Автовладельцы сообщают, что плотная пробка тянется от южного кольца в сторону центра. Информация актуальная на 15:50.

На место выехал экипаж ДПС.

Водителям стоит быть внимательнее на данном участке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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