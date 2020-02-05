На Южном мосту в Твери сломался лесовоз, микрорайон встал в пробке

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:16:30+03:00

На Южном мосту сломался лесовоз, микрорайон встал в пробке Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Василий Шилкин

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Днем, 5 февраля, микрорайон "Южный" в Твери встал в большой пробке. Причиной стал лесовоз, который сломался в правой полосе при движении из центра прямо на Южном мосту. Об этом сообщили очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь".

Автовладельцы сообщают, что плотная пробка тянется от южного кольца в сторону центра. Информация актуальная на 15:50.

На место выехал экипаж ДПС.

Водителям стоит быть внимательнее на данном участке.

ИСТОЧНИК KP.RU