В твороге из Тверской области нашли фермент, который может вызвать болезнь Альцгеймера

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:05:28+03:00

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Запрещенный Техническим регламентом Таможенного союза фермент выявили специалисты Тверской межобластной ветлаборатории в образцах творога 9%, произведенного в Тверской области.

Пробы были отобраны специалистами регионального Управления Россельхознадзора в городе Бологое.

- По результатам проведенных специалистами экспертиз установлено наличие трансглутаминазы, - сообщают в ведомстве. - Сведения о выявлении трансглутаминазы в пищевой продукции размещены в системе Раннего Оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и направлены в Управления Россельхознадзора для принятия соответствующих мер в отношении производителей продуктов питания.

СПРАВКА "КП" (по данным ФГБУ "Тверская МВЛ"):

Трансглутаминаза - запрещенная к применению в пищевой промышленности добавка. Фермент активен при изготовлении пищи, не подвергающейся термическому воздействию, а также при добавлении в больших количествах в продукты, которые проходят тепловую обработку.

Влияние трансглутаминазы на здоровье и жизнь человека до конца не изучено. Проведенные в Евсосоюзе исследования говорят об увеличении уровня заболеваемости аутоиммунными заболеваниями. Связывают же масштабное использование фермента с непереносимостью глютена.

Также есть научные гипотезы, свидетельствующие о том, что фермент имеет отношение к развитию болезни Альцгеймера.

ИСТОЧНИК KP.RU