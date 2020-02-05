Двое молодых людей обокрали приусадебный участок жителя Тверской области

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:39:28+03:00

С территории мужчины похитили изделия из металла

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В дежурную часть Редкинского отделения полиции обратился 47-летний местный житель. Мужчина рассказал, что с его приусадебного участка неизвестные злоумышленники похитили металлические изделия. Ущерб составил 15 000 рублей.

Место происшествия осмотрела следственно-оперативная группа. В ходе розыска полицейские установили личности и местонахождение подозреваемых. Ими оказались ранее судимые неработающие жители Конаковского района 20 и 24 лет. Злоумышленники пояснили, что сдали похищенное в один и пунктов приема металла.

Возбуждено уголвное дело. За кражу фигурантам грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU