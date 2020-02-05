"Динамо" Тверь начинает заключительное гостевое турне чемпионата ВХЛ
5 февраля команда сыграет в столице Узбекистана
"Динамо" отправилось в заключительное гостевое турне Фото: vhl.dynamo.ru
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Заключительное гостевое турне тверского "Динамо" начнется с матча в Ташкенте. Там, 5 февраля, бело-голубые встретятся с командой "Хумо".
Как сообщает пресс-центр "Динамо" Тверь, ташкентская команда вот-вот оформит выход в плей-офф, тверские гости отчаянно сражаются за кубковую восьмерку.
В прошлой игре с "Хумо" 13 октября 2019 года "Динамо" смогли одержать победу в овертайме.
Отметим, что сейчас "Динамо" Тверь находится на 10-м месте в конференции и по итогам 48 игр имеет 49 очков.
Начало матча 5 февраля в 17:30 по московскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU