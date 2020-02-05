"Динамо" Тверь начинает заключительное гостевое турне чемпионата ВХЛ

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:32:43+03:00

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Заключительное гостевое турне тверского "Динамо" начнется с матча в Ташкенте. Там, 5 февраля, бело-голубые встретятся с командой "Хумо".

Как сообщает пресс-центр "Динамо" Тверь, ташкентская команда вот-вот оформит выход в плей-офф, тверские гости отчаянно сражаются за кубковую восьмерку.

В прошлой игре с "Хумо" 13 октября 2019 года "Динамо" смогли одержать победу в овертайме.

Отметим, что сейчас "Динамо" Тверь находится на 10-м месте в конференции и по итогам 48 игр имеет 49 очков.

Начало матча 5 февраля в 17:30 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU