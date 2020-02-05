В казенных учреждениях Твери и Ржева обнаружили некачественные крупы
Проверку в казенных учреждениях Твери и Ржева провели инспекторы отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области. Специалистами были отобраны пробы гречневой и пшеничной круп.
По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами Тверской межобластной ветлаборатории, установлено, что в пробе гречневой крупы из Алтайского края присутствуют частицы металломагнитной примеси, а в пшеничной крупе из Тверской области - сорные и металломагнитные примеси. В соответствии с требованиями ГОСТ это недопустимо.
Данная продукция снята с реализации.
ИСТОЧНИК KP.RU