В казенных учреждениях Твери и Ржева обнаружили некачественные крупы

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:20:36+03:00

Гречка в учреждениях Твери и Ржева не соответствовала ГОСТу Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

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Проверку в казенных учреждениях Твери и Ржева провели инспекторы отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области. Специалистами были отобраны пробы гречневой и пшеничной круп.

По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами Тверской межобластной ветлаборатории, установлено, что в пробе гречневой крупы из Алтайского края присутствуют частицы металломагнитной примеси, а в пшеничной крупе из Тверской области - сорные и металломагнитные примеси. В соответствии с требованиями ГОСТ это недопустимо.

Данная продукция снята с реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU