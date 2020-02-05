2020-02-05T15:20:36+03:00
Общество

В казенных учреждениях Твери и Ржева обнаружили некачественные крупы

Нарушения выявил Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВА
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Гречка в учреждениях Твери и Ржева не соответствовала ГОСТуГречка в учреждениях Твери и Ржева не соответствовала ГОСТуФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Проверку в казенных учреждениях Твери и Ржева провели инспекторы отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области. Специалистами были отобраны пробы гречневой и пшеничной круп.

По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами Тверской межобластной ветлаборатории, установлено, что в пробе гречневой крупы из Алтайского края присутствуют частицы металломагнитной примеси, а в пшеничной крупе из Тверской области - сорные и металломагнитные примеси. В соответствии с требованиями ГОСТ это недопустимо.

Данная продукция снята с реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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