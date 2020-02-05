В Тверской области житель деревни угнал автомобиль соседа
Машину нашли и вернули владельцу
В Тверской области полицейские нашли автоугонщикаФото: Василий ХОДАРЕВ
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В полицию обратился 56-летний житель поселка Великооктябрьский Фировского района и сообщил, что ночью неизвестный похитил его автомобиль марки "ВАЗ", припаркованный возле дома на улице Кооперативная.
На поиск машины были ориентированы патрульные экипажи ГИБДД и наряды оперативных служб.
В ходе розыска полицейскими установлена личность подозреваемого. Им оказался 27-летний житель соседней деревни. Автомобиль нашли и вернули владельцу.
Фигурант сознался в содеянном. По ч. 1 статьи 166 УК РФ ему грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU