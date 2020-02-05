2020-02-05T13:51:59+03:00
Происшествия

В Тверской области житель деревни угнал автомобиль соседа

Машину нашли и вернули владельцу
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области полицейские нашли автоугонщикаВ Тверской области полицейские нашли автоугонщикаФото: Василий ХОДАРЕВ
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В полицию обратился 56-летний житель поселка Великооктябрьский Фировского района и сообщил, что ночью неизвестный похитил его автомобиль марки "ВАЗ", припаркованный возле дома на улице Кооперативная.

На поиск машины были ориентированы патрульные экипажи ГИБДД и наряды оперативных служб.

В ходе розыска полицейскими установлена личность подозреваемого. Им оказался 27-летний житель соседней деревни. Автомобиль нашли и вернули владельцу.

Фигурант сознался в содеянном. По ч. 1 статьи 166 УК РФ ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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