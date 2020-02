Ольга Самуйлова из Твери завоевала титул "Краса Вселенной 2020"

Международный фестиваль красоты и творчества объединил участниц из России, Беларуси, Украины, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Танзании, Гамбии, Бангладеша и Индии. В финал конкурса прошли семь красавиц, в том числе и жительница Твери Ольга Самуйлова. Победительницу выбирали онлайн голосованием.

5 февраля стало известно, что обладательницей титула "Краса Вселенной 2020" стала наша землячка. Второе место и титул "Вторая Краса Вселенной 2020" завоевала Алена Саитова из Молдовы. Третье место и титул "Третья Краса Вселенной 2020" получила Анастасия Лаврентьева из Нижнего Новгорода.

Красавице Ольге Самуйловой 28 лет, девушка живет и работает в Твери, увлекается индийскими и восточными танцами, изучает английский и испанский языки.

