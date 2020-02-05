2020-02-05T13:30:54+03:00
Общество

Ольга Самуйлова из Твери завоевала титул "Краса Вселенной 2020"

Имена победительниц Международного онлайн конкурса назвали 5 февраля
Ольга ТРОФИМОВА
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Ольга Самуйлова завоевала титул "Краса Вселенной 2020" Фото: vk.com/olya.samuilovaОльга Самуйлова завоевала титул "Краса Вселенной 2020" Фото: vk.com/olya.samuilova
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Международный фестиваль красоты и творчества объединил участниц из России, Беларуси, Украины, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Танзании, Гамбии, Бангладеша и Индии. В финал конкурса прошли семь красавиц, в том числе и жительница Твери Ольга Самуйлова. Победительницу выбирали онлайн голосованием.

5 февраля стало известно, что обладательницей титула "Краса Вселенной 2020" стала наша землячка. Второе место и титул "Вторая Краса Вселенной 2020" завоевала Алена Саитова из Молдовы. Третье место и титул "Третья Краса Вселенной 2020" получила Анастасия Лаврентьева из Нижнего Новгорода.

Красавице Ольге Самуйловой 28 лет, девушка живет и работает в Твери, увлекается индийскими и восточными танцами, изучает английский и испанский языки.

Beauty of Universe 2020. Olga Samuylova (Russia).Video presentation of the finalist of the international festival of beauty, cinema and creativity "Beauty of the Universe 2020". Olga Samuylova. Russia, Tver. #beautyofuniverse #festival #fashion

ИСТОЧНИК KP.RU

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