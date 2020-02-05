Администрация Твери рассказала о ходе строительства социальных объектов

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:03:46+03:00

В рамках нацпроекта "Образование" в областной столице строят школу и два детских сада

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В Твери продолжаются работы по строительству социальных объектов. Новые школу и два детских сада строят в рамках национального проекта "Образование". О ходе работ рассказали в администрации города.

- В микрорайоне "Радужный" завершается разработка котлована для возведения новой школы, в "Южном" в строящемся детском саду смонтировано оборудование пищеблока, заканчивается монтаж мебели, а на Планерной в ближайшее время приступят к установке окон и монтажу инженерных систем в здании нового детского сада, - сообщили власти.

Ход работ контролирует ежедневно специальная комиссия.

Вместе с тем, в настоящее время разрабатывается проектная документация еще на два образовательных учреждения. Госэкспертизу проходит проект по строительству детского сада на 190 мест в Твери на улице Склизкова.

На 2021 год запланирована и сдача аналогичного дошкольного образовательного учреждения на улице Левитана. Участок под застройку уже выделен.

По мнению губернатора Игоря Рудени, строительство новых детских садов и школ, обеспечение необходимого количества мест для учеников и дошкольников - один из ключевых факторов в демографической политике и поддержке семей с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU