Житель Твери попался на краже продуктов из гипермаркета

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:45:14+03:00

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Подозреваемого в краже из магазина в Твери задержали росгвардейцы. Находясь на маршруте патрулирования, наряд группы задержания вневедомственной охраны получил экстренный вызов из гипермаркета.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Росгвардии. По прибытии на место установлено, что неизвестный мужчина похитил продукты питания на сумму 2 764 руб.

Подозреваемого задержали и передали сотрудникам полиции. Злоумышленником оказался 40-летний ранее судимый местный житель.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU