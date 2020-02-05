Два человека пострадали в ДТП на трассе М-9 в Тверской области
Авария произошла в Оленинском районе
В ДТП на М-9 пострадали двое Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Столкновение двух легковых автомобилей произошло на 292-м км трассы М-9 "Балтия" в Оленинском районе Тверской области. О случившемся 5 февраля сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области.
Автомобили столкнулись в полосе, двигаясь в попутном направлении.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир виновного автомобиля "Шевроле". С травмами они доставлены в ЦРБ г. Нелидова. Угрозы жизни нет. Водители трезвые.
ИСТОЧНИК KP.RU