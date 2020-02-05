Бывшие осужденные в Тверской области обокрали дачу жителя Подмосковья

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:08:39+03:00

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В полицию обратился 62-летний житель Московской области и заявил о пропаже имущества из дачного дома в Тверской области.

Установлено, что злоумышленники, разбив окно, проникли внутрь помещения. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей, проверили места возможного сбыта краденного.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлено, что злоумышленников было двое. Ими оказались ранее судимые жители Калязина 32 и 37 лет.

Похищенное имущество частично вернули законному владельцу. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU