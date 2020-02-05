Бывшие осужденные в Тверской области обокрали дачу жителя Подмосковья
В полицию обратился 62-летний житель Московской области и заявил о пропаже имущества из дачного дома в Тверской области.
Установлено, что злоумышленники, разбив окно, проникли внутрь помещения. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей, проверили места возможного сбыта краденного.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлено, что злоумышленников было двое. Ими оказались ранее судимые жители Калязина 32 и 37 лет.
Похищенное имущество частично вернули законному владельцу. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
ИСТОЧНИК KP.RU