В Твери маршрутка столкнулась с иномаркой

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:29:31+03:00

В Твери маршрутка столкнулась с легковушкой Фото: УГИБДД России по Тверской области

Один человек пострадал

Изменить размер текста: A A

Авария произошла около 7:00 утра, 4 февраля, в районе дома №3 на улице Бориса Полевого в Твери.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 52-летний водитель, управляя автомобилем "Мерседе Бенц", маршрутное такси № 24, при повороте налево не занял крайнее левое положение и столкнулся с автомобилем "Форд Фокус" под управлением 27-летнего водителя, который ехал прямо по крайней левой полосе.

В результате ДТП пострадала 21-летняя пассажирка "Форд Фокус". Девушка самостоятельно обратилась в медицинское учреждение с травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU