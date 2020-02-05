По настоянию прокуратуры в Тверской области закрыли сайт по продаже оружия
В ходе мониторинга сети интернет прокуратура Кесовогорского района выявила два сайта по продаже огнестрельного оружия. Каталоги с ценами были размещены в свободном доступе для пользователей, в ассортименте был в том числе представлен автомат АКС-74У.
Никаких документов или разрешений для покупки оружия продавцы не требовали, купить огнестрельное оружие мог любой желающий.
По выявленным фактам прокурор Кесовогорского района направил в суд административное исковое заявление о признании информации, размещенной на указанных интернет-сайтах, запрещенной к распространению, требования прокурора удовлетворены.
ИСТОЧНИК KP.RU