По настоянию прокуратуры в Тверской области закрыли сайт по продаже оружия

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:13:41+03:00

Каталоги были размещены в интернете в свободном доступе

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В ходе мониторинга сети интернет прокуратура Кесовогорского района выявила два сайта по продаже огнестрельного оружия. Каталоги с ценами были размещены в свободном доступе для пользователей, в ассортименте был в том числе представлен автомат АКС-74У.

Никаких документов или разрешений для покупки оружия продавцы не требовали, купить огнестрельное оружие мог любой желающий.

По выявленным фактам прокурор Кесовогорского района направил в суд административное исковое заявление о признании информации, размещенной на указанных интернет-сайтах, запрещенной к распространению, требования прокурора удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU